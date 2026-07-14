Российский полузащитник сменил Словению на Испанию

Российский вингер Никита Иосифов подписал годичный контракт с клубом испанской Сегунды «Спортингом» из Хихона. Футболист присоединился к клубу на правах свободного агента.

25-летний Иосифов является воспитанником академий «Спартака» и «Локомотива». В 2021 году он перебрался в Испанию, где выступал за «Вильярреал Б» (две игры сыграл за основную команду), «Мирандес» и «Кастельон». Последние два сезона россиянин провел в словенском «Целе», с которым выигрывал чемпионат страны.

Минувший сезон получился для Иосифова весьма успешным. В 52 матчах за «Целе» во всех турнирах он забил 16 мячей и сделал 12 ассистов.

Иосифов выступал за юношескую и молодежную сборные России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может включиться в борьбу за полузащитника «Монако» Александра Головина.