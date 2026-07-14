Сафонов рассказал о геймерских предпочтениях

Голкипер ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов в эфире шоу «Натальная карта» рассказал об увлечении компьютерными играми.

Футболист отметил, что большая часть его жизни проходит по жесткому расписанию. «Оторваться» он может, только когда супруги нет дома.

«Когда Мариша уезжает на пару дней, у меня геймерский загул. Я могу восемь часов зависать в компьютерных играх. Раньше играли с друзьями в CS, сейчас — в ARC Raiders», — сказал Сафонов.

Матвей Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. За два сезона в составе парижского суперклуба российский голкипер завоевал восемь трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов.

Ранее Сафонов рассказал, что начал интенсивно учить французский язык. При этом футболист признался, что из-за концентрации на обучении начал забывать некоторые русские слова.