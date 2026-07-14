Россияне стали реже жаловаться на качество продуктов в магазинах

В 2025 году доля жалоб россиян на качество продовольственных товаров снизилась до 21,8% от всех обращений в Роспотребнадзор по вопросам розничной торговли. В 2024 году этот показатель составлял 29,9%. Об этом говорится в государственном докладе ведомства, с которым ознакомился ТАСС .

Всего в прошлом году поступило 208 361 обращение о нарушении прав потребителей в сфере торговли. Из них на продукты пришлось 45 499 жалоб — на 16,5 тысячи меньше, чем в 2024 году, когда таких обращений было 62 047.

Одновременно выросла доля жалоб на товары, приобретенные дистанционно. В 2025 году она составила 36,7% (76 489 обращений) против 32% годом ранее. Специалисты связывают это с активным ростом онлайн-торговли и увеличением числа покупок через интернет. По мнению экспертов, снижение жалоб на продукты может говорить о повышении качества контроля, а рост обращений по дистанционным покупкам требует дополнительного внимания со стороны регуляторов. В ближайшее время Роспотребнадзор планирует усилить мониторинг в этом сегменте. Ведомство также напоминает, что потребители имеют право на возврат товара надлежащего качества при дистанционной продаже, если он не подошел по размеру, фасону или цвету. Исключение составляют товары из специального перечня, утвержденного правительством.

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