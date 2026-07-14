Ламин Ямаль назвал матч против Франции самым важным в жизни
Вингер Испании Ламин Ямаль о матче с Францией: «Это игра номер один в мире»
Фото: [ФИФА]
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о предстоящем матче против сборной Франции на чемпионате мира. Слова футболиста приводит RMC Sport.
Полуфинальный матч чемпионата мира Испания — Франция пройдет 14 июля. Победитель сыграет в финале с сильнейшим в противостоянии Аргентины и Англии.
Ямаль считает, что матч с французами пройдет в равной борьбе.
«Это игра номер один в мире. Это самый важный матч, который мне предстоит сыграть, и мне нравится тот факт, что я могу выйти на поле. Это самый важный матч, в котором я когда-либо участвовал», — сказал Ламин Ямаль.
Футболист, накануне отметивший свое 19-летие, заявил, что не боится Францию, поскольку Испания является чемпионом Европы.
Ламин Ямаль сыграл на чемпионате мира во всех шести матчах сборной Испании. На его счету один забитый мяч в ворота Саудовской Аравии (1:0).
Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, почему сборная Франции оказалась в центре расистских скандалов на чемпионате мира.