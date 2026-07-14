Ламин Ямаль назвал матч против Франции самым важным в жизни

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о предстоящем матче против сборной Франции на чемпионате мира. Слова футболиста приводит RMC Sport.

Полуфинальный матч чемпионата мира Испания — Франция пройдет 14 июля. Победитель сыграет в финале с сильнейшим в противостоянии Аргентины и Англии.

Ямаль считает, что матч с французами пройдет в равной борьбе.

«Это игра номер один в мире. Это самый важный матч, который мне предстоит сыграть, и мне нравится тот факт, что я могу выйти на поле. Это самый важный матч, в котором я когда-либо участвовал», — сказал Ламин Ямаль.

Футболист, накануне отметивший свое 19-летие, заявил, что не боится Францию, поскольку Испания является чемпионом Европы.

Ламин Ямаль сыграл на чемпионате мира во всех шести матчах сборной Испании. На его счету один забитый мяч в ворота Саудовской Аравии (1:0).

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