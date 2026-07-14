После атаки БПЛА часть Севастополя осталась без электричества

Часть Севастополя осталась без электроснабжения после атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, пишут Известия .

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что часть города оказалась обесточена после атаки, которую, по его словам, совершили Вооруженные силы Украины.

«В результате масштабной атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения», — написал Развожаев в мессенджере MAX.

По словам главы региона, на объектах энергетической инфраструктуры введен особый режим работы. Все экстренные и оперативные службы находятся в состоянии полной готовности.

Развожаев также призвал жителей экономно расходовать заряд мобильных телефонов и по возможности не создавать дополнительную нагрузку на электросети.

Ранее губернатор сообщал, что средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников в небе над Севастополем. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.

До этого Собянин сообщил об отражении новой атаки БПЛА на Москву.