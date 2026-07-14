Скрытая слежка в смартфоне: какие данные о вас собирают приложения

Брайан Локвуд, специалист по Data Science с опытом работы в финтехе и криптоиндустрии, рассказал « Газете.Ru », что современные приложения и онлайн-сервисы собирают о пользователях значительно больше информации, чем принято считать. По его словам, речь идет о геолокации, истории просмотров, рекламных идентификаторах, характеристиках устройства, файлах cookie и других цифровых следах. На основе этих данных компании формируют детальные профили, анализируя интересы и привычки пользователей.

Локвуд рекомендовал регулярно проверять разрешения приложений и отключать доступ к функциям, которые не нужны для их работы. Он также подчеркнул, что большинство крупных утечек происходит не по вине пользователей, а из-за проблем на стороне компаний — ошибок в настройке баз данных, недостаточной защиты внутренних систем, компрометации резервных копий и фишинговых атак. Даже при использовании сложных паролей данные могут оказаться в открытом доступе.

Современные алгоритмы анализируют не только действия, но и их контекст: лайки, подписки, маршруты, время активности и особенности взаимодействия с контентом. Эти сигналы позволяют системам машинного обучения делать выводы об интересах и потребительских предпочтениях человека, используя их для персонализации и настройки рекламы.

Особую угрозу, по мнению Локвуда, представляют устройства «умного дома» — телевизоры, колонки, камеры, которые редко получают обновления безопасности. В качестве базовых мер он посоветовал регулярно обновлять ПО, использовать отдельную сеть Wi-Fi для IoT-гаджетов, отключать ненужные разрешения и внимательно настраивать конфиденциальность. Эксперт напомнил, что вероятность попадания данных активного пользователя хотя бы в одну утечку остается высокой, поэтому игнорировать эти меры не стоит.

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