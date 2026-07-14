Синоптики спрогнозировали дождь и до +27 градусов в Подмосковье 14 июля

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на вторник, 14 июля, для Москвы и Московской области. Согласно данным синоптиков, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, а в отдельных районах — гроза.

В Московской области, добавили специалисты, днем будет от +22 до +27 градусов, а в ночные часы температура может снизиться до +13 градусов.

В Москве, по информации ведомства, дневная температура воздуха составит от +24 до +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов.

Ветер ожидается северный со скоростью 6–11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 742–744 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что доля жалоб на продовольствие снизилась с 29,9% до 21,8%.