Издание CNet опубликовало рекомендации по продлению срока службы аккумулятора смартфона. Авторы материала подчеркнули, что батарея — один из ключевых компонентов, напрямую влияющий на удобство использования гаджета.

Главным врагом аккумулятора специалисты назвали высокую температуру. Чтобы продлить жизнь батареи, они посоветовали заряжать телефон в прохладном месте, не оставлять его под подушкой и не накрывать одеялом во время зарядки. Также эксперты рекомендовали по возможности отказаться от беспроводных зарядных устройств, поскольку они выделяют дополнительное тепло.

Кроме того, авторы обратили внимание на качество зарядного комплекта: лучше использовать аксессуары от проверенных производителей. Что касается уровня заряда, эксперты отметили, что нет необходимости строго придерживаться диапазона 20–80%, но стоит избегать крайностей — полного разряда и длительной зарядки до 100%. Эти простые меры, по их мнению, помогут сохранить емкость батареи и отсрочить ее замену. Специалисты также напомнили, что при первых признаках быстрого разряда или вздутия корпуса стоит обратиться в сервисный центр. Регулярное обновление программного обеспечения и отключение фоновых приложений также могут снизить нагрузку на аккумулятор. Следование этим правилам позволит значительно продлить срок службы смартфона без необходимости частой замены батареи.

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