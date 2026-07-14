Огурцы возглавили рейтинг подешевевших продуктов в России

Аналитики «Руспродсоюза» подсчитали для РИА Новости , какие продукты в России подешевели больше всего за последний месяц. По данным организации, огурцы стали абсолютным лидером по снижению цены — к первой неделе июля их стоимость уменьшилась на 14,2% по сравнению с первой неделей июня.

Также в список наиболее подешевевших продуктов вошли помидоры — их цена снизилась на 7,1%, а куриные яйца потеряли в цене 6,6%. Эксперты связывают сезонное падение цен с увеличением предложения на рынке овощей и яиц в летний период. Специалисты отметили, что в ближайшие недели тенденция может продолжиться. Вместе с тем, по их наблюдениям, стоимость некоторых других продуктов, напротив, демонстрирует небольшой рост. Однако в целом динамика цен на основные продукты питания в июле остается умеренной, что характерно для этого времени года. В «Руспродсоюзе» также добавили, что на снижение цен повлияли хороший урожай в ряде регионов и сокращение логистических издержек. В то же время эксперты предупредили, что к концу лета возможно небольшое повышение стоимости из-за завершения сезона массового сбора.

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