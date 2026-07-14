Психолог рассказала, как ментально подготовиться к старости и избежать двух главных ошибок

Психолог, доцент кафедры «Юридическая психология и право» факультета «Юридическая психология» МГППУ Елена Буслаева в беседе с « Газетой.Ru » рассказала, как психологически подготовиться к старению и избежать распространенных ошибок. По словам специалиста, многие люди впадают в крайности: либо отрицают возраст и пытаются «вечно оставаться молодыми», либо перестают заботиться о себе и пассивно принимают угасание. Первый подход, по мнению Буслаевой, часто ведет к тревоге и депрессии, второй — ускоряет старение.

Психолог посоветовала не сосредотачиваться на потерях, а фокусироваться на том, что приносит радость и наполняет жизнь смыслом. Даже при спаде активности важно искать интересные занятия, поддерживать связи с близкими и участвовать в общественной жизни. Буслаева подчеркнула, что подготовка к старости должна включать как практические шаги, так и работу с внутренним восприятием этого этапа.

Особое внимание, по ее словам, стоит уделять познавательной активности: чтение, интеллектуальные игры, изучение языков помогают сохранять когнитивный резерв. Врач отметила, что старость может стать благополучным и даже счастливым периодом, но для этого нужно принять возраст и продолжать развиваться, сохраняя баланс между заботой о будущем и полноценной жизнью в настоящем. Главное — не замыкаться в себе, осваивать новое и верить в свои силы. Окружение и поддержка близких играют не последнюю роль. Специалист также напомнила, что начало перемен никогда не бывает слишком поздним. Простые ежедневные ритуалы, такие как короткая прогулка или разговор с другом, могут существенно повысить качество жизни. Эмоциональное благополучие не менее важно, чем физическое здоровье, поэтому над ним тоже стоит работать. Нет универсальных рецептов, но интерес к жизни и умение радоваться мелочам остаются главными союзниками. Эти простые принципы помогут прожить зрелые годы осмысленно и с удовольствием.

Ранее сообщалось, что Москва чище Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Берлина.