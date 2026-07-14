Переводы с карты на карту: какие риски скрывает привычная операция

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с агентством « Прайм » рассказал о скрытых рисках переводов с карты на карту. По его словам, такая операция может вызвать интерес у контролирующих органов, особенно если получатель средств был замечен в связях с экстремистскими или террористическими организациями. Сам по себе перевод не является нарушением, но плательщику может потребоваться подтвердить законность операции — например, предоставить договор или чек.

Отдельная опасность существует в трудовых отношениях. Если работодатель перечисляет зарплату не с расчетного счета компании, а с личной карты, налоговая может расценить это как попытку скрыть реальные выплаты. В таком случае работодателю грозят доначисления НДФЛ, страховых взносов, пеней и штрафов.

Кроме того, переводы на личные карты часто используются для расчетов в незарегистрированном бизнесе. Налоговые органы активно отслеживают такие схемы, анализируя движение денег и их назначение.

Юрист рекомендовал использовать официальные способы оплаты и оформлять доходы в соответствии с законодательством. Это поможет избежать вопросов и правовых последствий. Даже при переводе знакомому за покупку Хаминский советовал сохранять подтверждения — переписку, чеки или скриншоты. Это может пригодиться, если у банка или налоговой возникнут вопросы. Он также отметил, что простые пользователи редко сталкиваются с проблемами, если не нарушают закон, но систематические подозрительные транзакции почти всегда привлекают внимание банковского мониторинга. В особо крупных случаях может последовать запрос на документальное подтверждение происхождения средств. Это требует от граждан осознанности даже в повседневных финансовых операциях. По словам эксперта, лучше подстраховаться заранее, чем потом доказывать свою невиновность — особенно если речь идет о регулярных поступлениях или крупных суммах.

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