«Буде-Глимт» Хайкина снова грохнул «Интер», «Атлетико» не оставил шансов «Брюгге»: обзор Лиги чемпионов

Определились первые четыре команды, пробившиеся в 1/8 финала Лиги чемпионов через стыковые матчи. Ими стали «Атлетико», «Байер», «Ньюкасл» и сенсационный «Буде-Глимт».

Норвегия ликует

Норвежский «Буде-Глимт» добился главного успеха в своей истории, войдя в число 16 лучших команд континента. Домашняя победа (3:1) над прошлогодним финалистом «Интером» давала скандинавам неплохие шансы в ответном матче. «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным не просто выстоял в Милане, но снова обыграл итальянский топ-клуб.

«Интер» наседал весь матч — 71% владения мячом, 30 ударов по воротам (семь в створ). Но «Буде-Глимт» деловито сдерживал натиск, а во втором тайме Йенс-Петтер Хеуге и Хокон Эвьен довели преимущество норвежцев до четырех мячей по сумме двух матчей. Лишь за 15 минут до конца Алессандро Бастони размочил счет — на этом все.

«Остается лишь поздравить соперника, они заслуженно идут дальше. Мы изо всех сил старались против очень организованной команды. Нам не удалось забить первыми, они чувствовали себя комфортно в психологическом плане. Мне не в чем упрекнуть ребят, они выложились на полную и отдали все силы», — признал поражение главный тренер «Интера» Кристиан Киву.

«Карабах» пропустил девять мячей в двух матчах

Фото: [ УЕФА ]

В противостоянии азербайджанского «Карабаха» и английского «Ньюкасла» все решилось в первом матче, в котором англичане уничтожили соперника в гостевом матче со счетом 6:1.

В ответной игре «Ньюкасл» мог позволить себе эксперименты с составом, но все равно победил — 3:2. Первые два мяча англичане забили, когда стрелка часов еще не успела отмотать шесть минут — отличились Сандро Тонали и Жоэлинтон. После перерыва Камило Дуран один мяч отыграл, но уже в следующей атаке Свен Ботман ответил своим голом.

Эльвин Джафаргулиев удачно сыграл на добивании после того, как Арон Рамсдейл отразил пенальти Марко Янковича. Общий исход противостояния был ясен еще до игры, поэтому обе команды продолжали играть в атаку, но голов больше не было. Их и так набралось 12 штук за два матча.

Прагматизм «Байера»

Фото: [ УЕФА ]

«Байер» в первом матче в гостях обыграл «Олимпиакос» (2:0) и на ответную игру вышел удерживать необходимый счет. Прагматичным немцам это вполне удалось, забитых мячей не случилось. Хотя греки были преисполнены желания отыграться и создали несколько опасных моментов, в частности, Эрнест Поку пробил в перекладину.

В 1/8 финала «Байер» ждет куда более серьезное испытание — «Бавария» или «Арсенал».

«Выбор между «Баварией» и «Арсеналом» просто бесподобен — это две лучшие команды Европы. «Арсеналу» потребовались годы, чтобы достичь нынешнего уровня, а «Бавария» вовсе не нуждается в представлении здесь, в Германии. Нас ждет трудная задача, но мы хотим ее решить», — сказал главный тренер «Байера» Каспер Юльманн.

Норвежец обеспечил победу «Атлетико»

Фото: [ УЕФА ]

«Атлетико» и «Брюгге» сыграли яркий матч в Брюсселе (3:3), и в ответной игре, казалось, все возможно. Но исход противостояния решил норвежский нападающий «Атлетико» Александер Серлот, оформивший хет-трик.

Форвард открыл счет в первом тайме, откликнувшись на дальнюю передачу голкипера Яна Облака и выиграв единоборство у защитника. «Брюгге» вскоре сравнял после удара Жоэля Ордоньеса и имел шансы выйти вперед.

Но во второй половине мадридцы все поставили на свои места. Джонии Кардосо вывел «Атлетико» вперед, а Серлот добил бельгийцев еще двумя точными ударами — 4:1.