Осторожно, чат-ловушка: мошенники начали выдавать себя за сотрудников Мосэнергосбыта
Аферисты предлагают москвичам «перерасчет» коммунальных платежей
Фото: [mediabankmo.ru/Анастасия Хренкова]
Мошенники начали активно создавать в мессенджерах групповые чаты, маскируясь под официальные каналы компании «Мосэнергосбыт».
Как сообщает РИА Новости, цель преступников — предложить гражданам фиктивный «перерасчет» за жилищно-коммунальные услуги, чтобы впоследствии похитить данные для входа на портал «Госуслуги» .
Схема обмана выглядит следующим образом: после добавления потенциальной жертвы в подобный чат, мошенники заявляют, что отныне информация по платежам якобы будет в автоматическом режиме передаваться с портала «Госуслуг». Под этим предлогом они убеждают человека перейти в чат-бот, который выдается за официальный сервис госуслуг .
Далее у пользователя запрашивают подтверждение номера телефона и обещают прислать «уникальный ключ» доступа. Получив этот код, аферисты просят переслать его обратно в чат. Как только жертва выполняет это действие, злоумышленники получают полный контроль над ее личным кабинетом на портале «Госуслуги».
