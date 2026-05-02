Осторожно, чат-ловушка: мошенники начали выдавать себя за сотрудников Мосэнергосбыта

Как сообщает РИА Новости, цель преступников — предложить гражданам фиктивный «перерасчет» за жилищно-коммунальные услуги, чтобы впоследствии похитить данные для входа на портал «Госуслуги» .

Схема обмана выглядит следующим образом: после добавления потенциальной жертвы в подобный чат, мошенники заявляют, что отныне информация по платежам якобы будет в автоматическом режиме передаваться с портала «Госуслуг». Под этим предлогом они убеждают человека перейти в чат-бот, который выдается за официальный сервис госуслуг .

Далее у пользователя запрашивают подтверждение номера телефона и обещают прислать «уникальный ключ» доступа. Получив этот код, аферисты просят переслать его обратно в чат. Как только жертва выполняет это действие, злоумышленники получают полный контроль над ее личным кабинетом на портале «Госуслуги».

Ранее сообщалось о том, что киберполиция предотвратила хищение 600 млн рублей у 2,5 тыс. граждан.