Трое детей и беременная женщина пострадали при атаке беспилотника на Херсонщине

Трое детей, получившие ранения в результате удара украинского беспилотника по жилому сектору на стыке Херсонской и Запорожской областей, доставлены в медицинские учреждения Симферополя. Состояние одного из пострадавших, 15-летнего подростка, оценивается врачами как критическое.

Как сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко, первоначально несовершеннолетнего планировалось госпитализировать в Мелитополь, однако из-за отсутствия технической возможности маршрут санавиации был изменен.

«К сожалению, состояние одного из пострадавших, 15-летнего подростка, остается крайне тяжелым. По инициативе министра здравоохранения Елены Борчаниновой была установлена связь с Министерством здравоохранения РФ для организации экстренной эвакуации ребенка», — написал он в своем канале в «Максе».

Двое младших детей в возрасте 10 и 11 лет уже переведены в симферопольскую больницу с ранениями средней степени тяжести, добавил он.

Мать пострадавших, находящаяся на учете по беременности четвертым ребенком, пребывает в тяжелом психоэмоциональном состоянии в связи с пережитым шоком. Беспилотник поразил двор жилого дома.

