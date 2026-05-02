Скрывался на съемной квартире: на Сахалине задержан сбивший насмерть пешехода водитель

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области задержали 21-летнего жителя Корсаковского района. Об этом сообщает SakhalinMedia.ru.

Молодой человек подозревается в наезде на пешехода вечером 29 апреля на 23-м км трассы «Южно-Сахалинск — Корсаков» (в районе села Дачное) и последующем бегстве с места происшествия.

Жертвой аварии стал молодой человек 2006 года рождения. По информации пресс-службы УМВД, пешеход переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». От полученных травм он скончался на месте.

Сразу после ДТП злоумышленник уехал в областную столицу и укрывался в арендованной квартире.

В отношении него следственным отделом ОМВД России «Корсаковский» возбуждено дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть и сопряженное с оставлением места аварии). Фигурант задержан на основании ст. 91 УПК РФ, свою вину он признал. Решается вопрос о мере пресечения.

