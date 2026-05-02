«Ночная тревога над столицей». Силы ПВО сбили беспилотник на подлёте к Москву

Российские расчеты противовоздушной обороны продолжают работу по нейтрализации воздушных угроз в регионах.

Мэр Москвы Сергей Собянин официально подтвердил ликвидацию беспилотного летательного аппарата, целью которого была столица.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — проинформировал градоначальник в мессенджере «МАКС».

Позднее глава городского округа Истра Татьяна Витушева также сделала заявление об отражении воздушной атаки. По ее словам, средствами ПВО был уничтожен один БПЛА в небе над территорией округа.

Ранее сообщалось о том, что вечером 1 мая над российскими регионами сбили 33 дрона.