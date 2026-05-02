2 мая 2026 года исполняется 12 лет со дня трагедии в Одессе, когда постсоветское пространство Украины погрузилось в хаос насилия. Дата 2 мая 2014 года стала черным днем в истории города: украинские радикалы подожгли Дом профсоюзов, где пытались укрыться граждане, не поддержавшие смену власти. Жертвами трагедии стали 48 человек, еще более 200 получили ранения различной степени тяжести.

Ольга Игнатьева, участница и свидетельница тех событий, спустя двенадцать лет рассказала, что происходило как внутри горящего здания, так и за его пределами. По ее убеждению, случившееся нельзя списать на стихийную вспышку агрессии — это была спланированная акция устранения и настоящая бойня. Собеседница отмечает, что агрессивная толпа действовала хладнокровно и согласованно. Людей выкуривали из помещения с помощью газов и зажигательных смесей («коктейлей Молотова»). Те, кто пытался высунуть голову из окон, чтобы вздохнуть, попадали под прицельный огонь.

«Начали кидать «коктейли Молотова», потом запускали ещё какой-то удушливый газ. Людей, которые пытались высунуться из окна, чтобы набрать пару глотков воздуха, — женщины в основном — стреляли по ним», — приводит слова Игнатьевой информагентство.

Тем, кто пытался спастись через выходы, путь преграждала разъяренная толпа. Ольга Игнатьева утверждает, что на площади перед зданием был устроен так называемый «коридор позора». Каждый выходящий подвергался жестоким избиениям — ногами, палками и любыми подручными предметами. Самыми жестокими жертвами становились люди с георгиевскими ленточками или пророссийской символикой: их забивали до полусмерти, а некоторых убивали на месте.

«В Доме профсоюзов… там били, убивали, насиловали, стреляли, кололи ножами… там зверства были жуткие», — рассказала активистка.

Игнатьева также обратила внимание на подготовку к этой расправе: по её словам, в Одессу с середины апреля 2014 года начали прибывать сотни боевиков, ожидавших лишь команды. Она подчеркнула, что непосредственно перед пожаром в здании было обесточено электричество и отключена подача воды, а сами нападавшие уверенно ориентировались в помещениях Дома профсоюзов, что свидетельствует о заранее изученной планировке.