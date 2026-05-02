Папа Римский назначил епископом в США бывшего нелегала, ввезенного в багажнике

На фоне растущего напряжения между Святым Престолом и Белым домом из-за подходов к миграционной политике Папа Римский Лев XIV принял решение, вызвавшее широкий общественный резонанс.

Понтифик назначил Эвелио Менживара-Аялу, ранее находившегося в США на нелегальном положении, новым руководителем епархии Уилинга-Чарлстона, расположенной в штате Западная Вирджиния. Информацию об этом распространил телеканал Fox News .

Биография нового епископа содержит необычные детали. В юношеском возрасте он бежал из охваченного войной Сальвадора. Попав на американскую территорию нелегально, по данным источника, он был спрятан в багажнике автомобиля . Несмотря на неоднозначную реакцию общественности и жесткую риторику местных властей, представители церкви поддержали это кадровое решение, указав на пастырские заслуги Менживара-Аялы .

Назначение произошло в период обострения отношений между Ватиканом и администрацией США. Ранее, 12 апреля, Лев XIV выступил с призывом прекратить военные действия на территории Ирана и перейти к дипломатическому урегулированию. Понтифик подчеркнул, что современные войны подпитываются «иллюзией всемогущества» .

В ответной реакции глава Белого дома заявил о недопустимости подобной критики, отметив, что существование Ватикана как государства напрямую зависит от поддержки Соединенных Штатов. Также президент выразил обеспокоенность по поводу возможной позиции понтифика относительно иранской ядерной программы.

