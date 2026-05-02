Школьные перемены хотят сделать длиннее

Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб выступил с инициативой пересмотреть санитарные нормы, регулирующие длительность перемен в школах. В беседе с журналистами РИА Новости он подчеркнул необходимость законодательно закрепить минимальный перерыв между уроками для всех классов в 15 минут.

«Я считаю, что необходимо установить минимальную перемену для всех классов в 15 минут. Очень непросто детям переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание. Не всегда удается быстро переключиться, и для этого нужно хотя бы 15 минут», — заявил Гриб.

Член Общественной палаты раскритиковал текущий стандарт в 5—10 минут, назвав его неприемлемым с точки зрения гигиены учебного процесса и психоэмоционального здоровья ребят. Особое внимание в своем выступлении он уделил организации питания. По мнению общественного деятеля, так называемая большая перемена должна длиться не менее 30 минут, чтобы дети могли спокойно поесть, не торопясь.

«Перемена должна составлять минимум 15 минут, а на прием пищи — полчаса. Особенно весной или в сентябре-октябре, когда погода позволяет, дети выходят на улицу, и соблюсти десятиминутную перемену становится практически невозможно», — отметил Гриб.

Резюмируя свое обращение, представитель ОП РФ заявил о необходимости поручить Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) провести ревизию действующих санитарно-эпидемиологических требований к режиму образовательного процесса.

Ранее сообщалось о том, что Рособрнадзор опроверг слухи об отмене домашних заданий в школах.