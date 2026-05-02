Диетолог предупредила об опасности шашлыка перед сном

Мясное пиршество на природе может обернуться ночью без сна, если не соблюдать тайминг. Об этом в интервью РИА Новости предупредила Галина Лебедева, диетолог санатория «Россия» — филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России.

Специалист отметила, что застолья с шашлыком часто заканчиваются глубоко за полночь, и люди употребляют жирное мясо буквально перед тем, как лечь в постель. Такая привычка бьет по качеству отдыха. Причина кроется в румяной корочке, которая образуется при жарке. Она насыщена конечными продуктами гликирования — веществами, ускоряющими старение и провоцирующими хронические болезни.

«Учеными установлено, что образование и накопление конечных продуктов гликирования негативно воздействует на функции внутри- и внеклеточных структур. Это нарушает биологические часы и может даже спровоцировать бессонницу. Жирное мясо усиливает рефлюкс, мешая глубокому сну», — рассказала Лебедева.

Чтобы пикник не испортил ночной отдых, диетолог советует употреблять шашлык не позднее чем за 3-4 часа до сна.

