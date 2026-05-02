«Деньги любят тишину». Юрист рассказал, где безопаснее хранить наличные

Из-за сбоев в работе онлайн-банков и распространения слухов о тотальной слежке за финансовыми переводами граждане РФ массово возвращаются к практике обналичивания средств. Юрист Александр Хаминский в беседе с агентством «Прайм» объяснил, как правильно обращаться с «живыми» деньгами, чтобы не лишиться всех накоплений.

Хаминский советует придерживаться принципа диверсификации активов. Часть капитала логично разместить на банковских депозитах, а вторую половину, выполняющую функцию резерва, держать в наличной форме. При этом для физического хранения купюр лучше всего подходит банковская ячейка, защищенная от огня и взлома.

Специалист предостерегает от тотального отказа от удобств безналичного мира: карты и межбанковские переводы остаются максимально быстрым и безопасным инструментом для ежедневных трат. По его словам, наличность — это «план Б» на случай непредвиденных обстоятельств, поэтому ее объем должен быть разумным. Идеальная формула финансовой безопасности сегодня выглядит как симбиоз: одна часть средств работает на счетах, другая — покоится в неприкосновенной банковской ячейке.

