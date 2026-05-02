Шашлык вне закона: россиян предупредили о штрафах до 50 тысяч рублей
Фото: [mediabankmo.ru/Марина Анисимова]
Приготовление шашлыков вне специально отведенных мест грозит серьезными финансовыми потерями. Штрафные санкции могут достигать 15 тысяч рублей, а если процесс обернется пожаром или повреждением имущества — сумма возрастет до 50 тысяч рублей, сообщила в интервью РИА Новости доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Наталия Ведышева.
«Часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности предусматривает штраф для граждан от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, если приготовление шашлыка осуществляется при особом противопожарном режиме, вводимом органами государственной власти субъектов РФ, то размер штрафа для граждан возрастает — от 10 до 20 тысяч рублей», — сказала Ведышева.
Ведышева подчеркнула, что если в процессе готовки возникнет пожар, приведший к травмам или порче чужой собственности, административный штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей. Единственное легальное место для разведения огня — это специализированные пикниковые зоны, оснащенные противопожарными мангалами, контейнерами для песка и мусорными урнами.
