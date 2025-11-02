Бурный матч «Краснодара» и «Спартака», первое поражение «Локомотива», еще одна осечка «Динамо»: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 14-й тур. В матче тура «Краснодар» одолел «Спартак» и сохранил лидерство.

Матч-тура в желто-красной расцветке

Центральный матч тура «Краснодар» — «Спартак», как и ожидалось, получился нервным и был расцвечен большим количеством карточек разной расцветки.

В первом тайме «Краснодар» выглядел гораздо боевитее, «Спартак» же казался растерянным. Гол Джона Кордобы отменили из-за небольшого офсайда, но вскоре «Краснодар» открыл счет: Александр Черников добил мяч после удара в штангу Лукаса Оласы. Еще раз мяч попал в каркас после удара Кордобы головой.

Во втором тайме «Спартак» сумел прийти себя, но сам себе привез гол. И вновь было добивание — Кордоба забил после удара в перекладину Эдуарда Сперцяна.

В концовке матча «Краснодар» остался вдевятером. Вначале Кордоба дважды с интервалом в четыре минуты попал в лицо локтем Руслану Литвинову, а затем вторую желтую получил Дуглас Аугусто. «Спартак» сумел отыграть один мяч после удара головой Ливая Гарсии, но больше времени на реализацию численного преимущества не осталось. 2:1 — победа лидера чемпионата.

«Локомотив» впервые проиграл

Фото: [ ФК «Зенит» ]

«Локомотив» прошел стартовые 13 туров без поражений (семь побед, шесть ничьих), но в Санкт-Петербурге пришло время убрать и этот «ноль» из турнирной таблицы.

«Зенит» открыл счет уже на девятой минуте — Педро забил после передачи Максима Глушенкова. Первый тайм и в целом по игре был за хозяевами. Во втором пошел футбол на встречных курсах, и уже в компенсированное время Андрей Мостовой установил окончательный счет — 2:0.

«Зенит» одержал третью победу подряд, а беспроигрышная серия петербуржцев достигла 10 матчей. Команда Сергея Семака поднялась в первую тройку.

Победы ЦСКА и «Балтики»

Из команд лидирующей группы очередные победы одержали ЦСКА и «Балтика». Причем с одинаковым счетом —2:0.

Армейцы забили по мячу в концовке каждого тайма матча с «Пари НН». В первом Иван Обляков реализовал пенальти, во втором — Максим Кисляк снял вопросы по поводу победителя.

Фото: [ ФК «Балтика» ]

«Балтика» одолела «Ахмат». Примечательным был первый гол калининградцев. Главный тренер балтийцев Андрей Талалаев «начал» голевую атаку. Он быстро доставил мяч Владиславу Саусю для вброса из аута. Вингер бросил на свободного Брайана Хиля, а тот в касание переадресовал под удар Максиму Петрову — все, включая тренера, действовали молниеносно.

На 52-й минуте Сергей Пряхин удвоил счет, а вскоре «Ахмат» остался в меньшинстве. Красная карточка Георгию Мелкадзе выглядела странно — обсуждать ее будут целую неделю. Игрок «Балтики» Ираклий Манелов подкатился под форварда «Ахмата», а тот по инерции наступил на ногу сопернику. Умысла здесь точно не было: Мелкадзе не мог убрать ногу, а инициатором эпизода стал сыгравший рискованно сам Манелов.

Проблемы у «Динамо»

Московское «Динамо» застряло на восьмом месте, и отставание от лидеров все больше увеличивается. В отчетном мате бело-голубые не смогли переиграть на выезде «Рубин» (0:0).

При этом «Динамо» более получаса играло в большинстве. На 58-й минуте вторую желтую карточку получил Константин Нижегородов. Но с лишним игроком гости создали не слишком много. Самый опасный удар был уже в компенсированное время, но Евгений Ставер с ним справился и заслужил звание лучшего игрока матча.

Неприлично долгий ВАР в Ростове и другие матчи

Фото: [ ФК «Ростов» ]

Неожиданно ажиотажным оказался матч «Ростов» — «Акрон». На 79-й минуте «Акрон» открыл счет после гола с пенальти Жилсона Беншимола. При этом «Ростов» остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки Роналдо. Вскоре Егор Голенков отправил мяч в ворота «Акрона», но он был отменен после просмотра ВАР. Просмотр эпизода длился 10 минут. РФС даже пришлось выпустить специальное разъяснение по этому поводу: видеоарбитры никак не могли нужный ракурс, чтобы точно определить положение игроков.

«Оренбург» одержал первую победу под руководством Ильдара Ахметзянова. Уральцы обыграли ФК «Сочи» со счетом 3:1. Счет открыл Эмирджан Гюрлюк, после автогола Михаила Игнатова стало 2:0. Франсуа Камано сократил на 40-й минуте, но во втором тайме Хорди Томпсон вновь довел разницу до двух мячей.

Махачкалинское «Динамо» обошло «Крылья Советов» в турнирной таблице, обыграв самарцев в очной встрече с самым популярным счетом 14-го тура — 2:0. За «Динамо» первые мячи в сезоне забили Хуссем Мрезиг и Эль Мехди Эль-Мубарик.

Турнирное положение

Первая пятерка команд существенно оторвалась от преследователей. «Краснодар» отстоял лидерство (32 очка), следом идут ЦСКА (30), «Зенит» (29), «Балтика» и «Локомотив» (по 27).

«Спартак» остался на шестом месте (22), но отставание от лидера выросло до 10 очков. У «Рубина» — 19 очков, у московского «Динамо» — 17, у «Ахмата» — 16, у «Акрона» и «Ростова» — по 15, у махачкалинского «Динамо» — 14.

«Крылья Советов» опустились в опасную зону стыковых матчей — 13 очков, у «Оренбурга» — 11. В зоне вылета «Сочи» (8) и «Пари НН» (7).