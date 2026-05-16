Камеры на переходах в Москве не штрафуют пешеходов: официальное заявление дептранса

В ведомстве заявили, что сведения о появлении на московских пешеходных переходах специальных камер, якобы фиксирующих нарушения со стороны пешеходов или пользователей средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, гироскутеров, моноколес и аналогичных устройств), не соответствуют действительности.

«В ряде СМИ появилась информация о "камерах для фиксации перехода на красный свет". Это светофоры с функцией видеоаналитики, которые помогают анализировать транспортные и пешеходные потоки, а также работу перекрестков», — Интерфакс цитирует сообщение, размещенном в телеграм-канале департамента в субботу, 16 мая.

Как уточнили в дептрансе, на дорогах столицы действительно работают светофорные объекты, оснащенные функцией видеоаналитики. Однако их назначение совсем иное: они предназначены для анализа транспортных и пешеходных потоков, а не для выписывания штрафов.

Ведомство подчеркнуло: информация о фиксации административных правонарушений со стороны пешеходов, велосипедистов или пользователей СИМ является недостоверной. Москвичей и гостей столицы призвали не доверять неподтвержденной информации.

Ранее сообщалось, что дорожники отремонтировали светофоры в 12 округах Московской области.