Выпить, чтобы расслабиться: когда бокал вина превращается в алкоголизм

Алкоголизм — это не просто вредная привычка, а прогрессирующее заболевание, которое развивается постепенно и часто незаметно для самого человека и его близких. Однако существуют четкие признаки, по которым можно заподозрить формирование зависимости. К ним относятся психологическая зависимость от спиртного и похмельный синдром. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-психиатр Алексей Вилков.

Первая стадия: психологическая зависимость

По его словам, на начальном этапе формируется психологическая зависимость от алкоголя. Человек начинает использовать спиртное как основной способ справиться со стрессом, негативными эмоциями или просто от скуки. Алкоголь становится привычным средством для поднятия настроения и достижения эйфории.

«В этот период формируется устойчивая связь: „плохо — выпил — стало легче“. Человек перестает искать другие способы расслабления. При этом он, как правило, не признает наличие проблемы, считая, что полностью контролирует ситуацию и может бросить пить в любой момент. На этой стадии люди редко обращаются за помощью, и убедить их пойти к психотерапевту или наркологу бывает очень сложно», — сказал он.

Вторая стадия: физическая зависимость

Эксперт объяснил, что со временем развивается физическая зависимость. Ее главный признак — абстинентный синдром (похмелье).

«Утром после употребления алкоголя человек чувствует себя плохо, и единственный способ облегчить состояние — снова выпить. У здорового человека алкоголь наутро вызывает отвращение, а у зависимого — желание „поправить“ здоровье», — сообщил Вилков.

Специалист отметил, что к другим признакам алкогольной зависимости относятся:

рост толерантности (для опьянения требуется все большая доза);

потеря контроля над количеством выпитого.

«Чаще всего за помощью обращаются только тогда, когда возникают серьезные проблемы: со здоровьем, например, с сердцем или печенью, в семье (угроза развода) или на работе. Без таких „катастроф“ создать у человека мотивацию к лечению крайне трудно», — считает врач.

Лечение и путь к трезвости

По его мнению, основа лечения — психотерапия. Главная цель — полный отказ от алкоголя и формирование новых способов справляться с эмоциями.

«Человек учится саморегуляции, находит новые увлечения, хобби, интересные занятия. Роль нарколога — вывести человека из состояния запоя и снять симптомы абстиненции. Однако для долгосрочного результата необходима работа с психотерапевтом, чтобы изменить образ жизни и закрепить установку на трезвость», — заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье закрыли более 1 600 алкомаркетов с выходом во двор после вступления в силу с осени прошлого года новых законодательных норм. Для оставшихся точек с 1 марта действует узкое окно для торговли — с 13:00 до 15:00.