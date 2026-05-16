Жесткий накал страстей удивил судей на турнире памяти почетного гражданина Сергея Ермилова

В Саратовской области прошли крупные соревнования по шахматам, собравшие любителей этой интеллектуальной игры из нескольких регионов. Турнир, организованный в селе Александров Гай 15 мая, посвятили памяти выдающегося местного деятеля и почетного гражданина Сергея Ермилова. Данное спортивное событие объединило на одной площадке представителей Александрово-Гайского, Краснокутского, Советского районов, а также участников из поселка Казталовка, расположенного в Республике Казахстан, пишет регион64 .

Вклад почетного гражданина в популяризацию интеллектуального спорта

Руководитель муниципального образования Сергей Зюзин поделился воспоминаниями о Сергее Ермилове, отметив его особое отношение к этой дисциплине. По словам главы района, Ермилов называл данные состязания спортом мудрецов и приложил много усилий для масштабирования образовательных и спортивных проектов. При его непосредственном содействии 11 лет назад, в 2015 году, начал работу клуб «Прогресс», а на сегодняшний день профильные секции открыты практически в каждом среднем учебном заведении района.

Накал страстей и эмоциональные моменты соревнований

Организаторы отметили, что интеллектуальное противостояние получилось крайне эмоциональным. Представители районной администрации сравнили накал страстей за досками с боксерскими поединками. На турнире кипели настоящие спортивные чувства: были и слезы тех, кому не удалось победить, и активная поддержка со стороны преподавателей, которые помогали юным участникам справиться с горечью поражения. Местные власти выразили искреннюю признательность родственникам Ермилова за помощь в проведении мероприятия и бережное отношение к истории края.

По итогам сыгранных партий все призеры интеллектуального состязания были награждены памятными грамотами, медалями и денежными премиями. Лидерам в своих возрастных группах организаторы также торжественно вручили кубки.