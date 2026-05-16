Сэкономить до 4 тыс. руб. в год на электричестве: что нужно изменить в быту

Некоторые повседневные привычки в обращении с бытовыми приборами приводят к том, что россияне переплачивают за электричество до 4 тыс. руб. Такую оценку в беседе с интернет-изданием «Абзац» привел общественный деятель и специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь.

По словам эксперта, одна из самых частых ошибок — использование старых ламп накаливания. Многие домохозяева не выключают свет в пустующих комнатах, полагая, что частое включение и выключение вредит технике. Если речь идет о современных светодиодных (LED) приборах, то переплата будет не слишком обременительной. Но когда в люстрах и бра установлены классические лампы, разница в счетах становится весьма ощутимой.

«Если у вас старые лампы накаливания (по 60–100 ватт), сумма вырастает в 6–10 раз: до 3 тыс. руб. в год "за воздух". На мой взгляд, замена лампочек на энергосберегающий аналог, а не контроль за выключателями, поможет сохранить существенную часть бюджета», – отметил Бондарь.

Еще один источник незаметных утечек бюджета — электроприборы, которые продолжают торчать в розетках даже в выключенном состоянии, отметил эксперт. Телевизоры, микроволновые печи, компьютеры и роутеры в так называемом режиме ожидания («спящем» режиме), по его мнению, все равно понемногу потребляют энергию.

«За месяц подобные аппетиты могут обойтись около 100 руб. А годовой итог приближается к сумме чуть больше 1 тыс. руб. Применение сетевых фильтров и умных розеток, которые будут своевременно отключать приборы, может снизить затраты», – резюмировал собеседник.

Бондарь привел наглядный пример: средняя LED-лампа потребляет всего 10 ватт. Если она бесполезно горит в трех разных комнатах по пять часов в день, то за год это наматывает примерно 400 руб. Однако комплексный подход к энергоэффективности — замена устаревших ламп, выключение света в ненужных помещениях и полное отключение приборов из сети — позволяет, по мнению специалиста, существенно оптимизировать расходы на коммунальные услуги.

