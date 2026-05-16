Классика, народный и эстрада: три номинации покорились юным подольчанкам и принесли им лауреатство

Воспитанницы подольской балетной студии «Синяя птица» триумфально выступили на престижном хореографическом конкурсе. Речь идет о состязании под названием «Золотые перезвоны», которое проходило с 10 по 12 мая в одном из древнейших городов России — Суздале. Мероприятие собрало множество талантливых танцевальных коллективов со всей страны. И в этом блеске талантов ярче всех зажглись юные артистки из Подольска, сообщила администрация городского округа.

Шестой класс студии под руководством опытного балетмейстера Евгении Чурочкиной не просто достойно представил свой город. Девушкам удалось покорить строгое и требовательное жюри. Результат — высшая награда конкурса. Подольчанки завоевали Гран-при в номинации «Современная хореография».

Но это еще не все победы «Синей птицы». Коллектив также стал лауреатом первой степени сразу в двух сложнейших категориях: «Классический танец» и «Народный танец». Кроме того, в копилку достижений добавилось звание лауреата второй степени в номинации «Эстрадный танец». Столь блестящее выступление на престижном конкурсе, как отмечают специалисты, служит убедительным подтверждением высокого профессионализма, упорства и безграничного таланта юных участниц.

«Поздравляем "Синюю птицу" и Евгению Чурочкину с заслуженными наградами и желаем новых творческих побед!» — отметили в администрации.

