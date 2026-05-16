Губернатор Воробьев наградили лучших военных стрелков в парке «Патриот» на турнире «Кубок Победы»

В парке «Патриот» прошел третий турнир «Кубок Победы» по армейскому тактико-стрелковому многоборью. Соревнования организовали Правительство Московской области совместно с Министерством обороны РФ. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Хочу поблагодарить команду губернатора, которая приложила максимум усилий для организации этого турнира. Большое спасибо нашему легендарному центру „Калашников“, парку „Патриот“ и всем организаторам. От имени министра обороны хочу пожелать успехов в дальнейшей нашей работе. Эти соревнования — не просто возможность пострелять. Мы видим здесь много молодежи и детей, которые окунаются в атмосферу патриотизма, чувство долга, ответственности и гордости за страну. А для специалистов такие площадки — это знакомство с новыми видами вооружения. Благодаря турниру развивается наука и конструкторская мысль: здесь налажена прямая связь между теми, кто находится на поле боя или на полигонах, и нашими инженерами. Это дает огромный плюс для нашей Родины», — отметил Юнус-Бек Евкуров.

Участие в турнире приняли 40 команд. Среди них оказались коллективы из подмосковных округов, а также стрелки из других регионов и стран. География участников включила представителей силовых ведомств — Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Первого кассационного суда, — и гражданские команды. В состязаниях также участвовали бойцы, прошедшие специальную военную операцию.

Награды победителям и призерам вручили губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Глава региона отметил, что приятно наблюдать за тем, как турнир становится традиционным и объединяет сильных людей, посвятивших жизнь сложной профессии. Он поблагодарил инициаторов проведения «Кубка Победы» и подчеркнул, что участники демонстрируют высокое мастерство в специальных дисциплинах.

