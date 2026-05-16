«Код непокоренных» в Петербурге: сотня молодых людей из России и Беларуси прошла по Пискаревке, подняла гири и сыграла

Блокадный Ленинград снова стал точкой сборки для молодежи — больше ста ребят из России и Беларуси возложили цветы на Пискаревском кладбище, перебрали подлинные экспонаты в «Ленрезерве» и мерялись силой в лапте и гиревом спорте.

Патриотическая экспедиция «Код непокоренных — 2026» отгремела в Санкт-Петербурге. Организатор — АНО «Сила Мира» при поддержке Совета Федерации, Минобрнауки и Росмолодежи. Участники — более ста молодых лидеров из двух стран.

Ключевая точка маршрута — Пискаревское мемориальное кладбище. У монумента «Мать-Родина» вместе с активистами «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» они возложили цветы к священному камню. Затем — экскурсия в патриотическое объединение «Ленрезерв», где хранятся уникальные артефакты войны. Сенатор от ДНР Александр Волошин подчеркнул: Петербург — город-герой, доказавший всему миру, что русский характер несгибаем. Именно здесь молодёжь считывает «код непокоренных».

После истории — спорт. Заместитель руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко, Герой России Владислав Головин, секретарь ЦК БРСМ Павел Алексо и глава комитета по молодежной политике Елена Разумишкина поприветствовали участников турнира по национальным видам спорта. Ребята соревновались в лапте, гиревом спорте, городках, баланс-борде и мас-рестлинге. Волошин отметил, что патриотическое воспитание, живая связь времён и здоровый образ жизни сегодня в центре госполитики.

Завершился день экскурсией по рекам и каналам. Далее экспедиция (9 городов от Донецка до Минска) отправится в Великий Новгород. Главная цель — через архивы и встречи с ветеранами сформировать сообщество «послов памяти», способных противостоять попыткам переписать историю.

