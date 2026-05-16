Количество пострадавших при взрыве на заправке в Пятигорске увеличилось

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в канале на платформе «Макс» проинформировал, что количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до шести.

По информации губернатора, к настоящему моменту медицинская помощь потребовалась еще четверым. Все они находятся под наблюдением специалистов.

По информации губернатора, инцидент произошел на газовой автозаправочной станции в Пятигорске в субботу, 16 мая. Были зафиксированы взрыв и последующее возгорание. К месту происшествия незамедлительно стянули все оперативные службы города, включая бригады скорой помощи.

Губернатор назвал предварительную версию случившегося — нарушение правил безопасности при эксплуатации оборудования. В ликвидации огня задействованы значительные силы: 45 человек личного состава и 15 единиц специальной техники. Все необходимые мероприятия продолжаются.

«Предварительно, нарушения техники безопасности были допущены при разгрузке газовоза. Сейчас ведется локализация пожара, угрозы жилым зданиям нет», — сообщил губернатор Ставропольского края.

