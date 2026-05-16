Первая в своем роде: в США создадут клинику по возвращению исходного пола детям

В американском штате Техас планируют открыть медицинское учреждение, не имеющее аналогов в стране. Речь идет о клинике, где несовершеннолетним пациентам будут помогать совершить обратный гендерный переход — то есть вернуться к исходному полу после того, как они ранее начали процесс смены гендера. Об этом проинформировал телеканал NBC со ссылкой на генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, сообщило РИА Новости.

«В пятницу генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, объявляя о достижении соглашения, заявил, что детская больница Техаса должна создать первую в стране "клинику по обратному гендерному переходу"», — РИА Новости цитирует материал NBC.

По информации телеканала, создание такой клиники — часть сделки между детской больницей и следствием. Медучреждение долгое время было объектом расследования по поводу программы оказания медицинских услуг трансгендерной* молодежи. Итогом разбирательств и стало это соглашение.

Представители официальных структур, как отмечает NBC, не стали раскрывать детали: какие именно процедуры войдут в перечень услуг по возвращению к исходному гендеру. Однако американские журналисты поясняют, что сам термин «обратный гендерный переход» (или детрансгендерный переход) подразумевает отказ человека от самоидентификации как трансгендера** либо полное прекращение медицинского сопровождения перехода. В число возможных медицинских вмешательств в таких случаях входят психотерапия, курс гормональной терапии, а также хирургические операции.

По информации издания, в течение первых пяти лет работы клиника обязана предоставлять услуги по детрансгендерному переходу на безвозмездной основе. Это условие, судя по всему, и стало главным предметом переговоров между прокуратурой и больницей.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории России.

