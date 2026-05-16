От «тарелочек» к «букетам»: мошенники сменили рестораны на цветочные лавки

В российских городах стремительно набирает обороты новая схема обмана, связанная с дейтинг-сервисами и знакомствами. На смену «тарелочницам», которые раскручивали кавалеров на дорогие ужины, пришли так называемые «букетчицы». Их цель — выманить у мужчин крупные суммы денег через подставные цветочные магазины, сообщил MK.RU со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации издания, схема выглядит следующим образом. Девушка приглашает своего ухажера в определенную торговую точку. Там под психологическим давлением мужчину вынуждают купить очень дорогой букет. Цена такого набора цветов порой доходит до десятков тысяч рублей. Как только транзакция совершена и деньги переведены, свидание внезапно заканчивается — девушка придумывает срочную причину уйти.

«Схема простая: девушка знакомится с парнем в дейтинге, зовет встретиться, а потом как бы случайно заводит его в нужный магазин», — MK.RU приводит цитату из телеграм-канала.

По информации издания, специалисты, которые отслеживают подобные мошеннические схемы, обращают внимание на одну важную деталь. За новым трендом «букетчиц» стоят те же самые организованные преступные группы, которые раньше специализировались на разводах в ресторанах. В том старом сценарии девушки искусственно накручивали огромные счета в заведениях общепита, а затем владельцы якобы ресторанов делились с ними выручкой.

«Букет возвращается обратно в салон, а красотка едет на следующую свиданку — за вечер одни и те же цветы могут продавать по пять раз», — MK.RU цитирует сообщение телеграм-канала.

