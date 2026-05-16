Жара до выходных, потом спад: синоптик назвала следующую неделю в Подмосковье аномальной

Жителей столицы и Подмосковья на предстоящей рабочей неделе ожидает аномально жаркая погода. Об этом ТАСС сообщила Марина Макарова, занимающая должность ведущего сотрудника Гидрометцентра России.

По словам синоптика, высокие температуры продержатся в регионе на протяжении всех рабочих дней. Облегчение наступит только в выходные, 23 и 24 мая, когда столбики термометров опустятся до отметок плюс 20–25 градусов.

«По предварительным прогнозам, спад жары ожидается в следующие выходные. Там порядка 20-25 градусов», — сказала Макарова.

Макарова объяснила, с чем связана такая смена погодного режима. В указанный период ожидается изменение привычных воздушных потоков. Кроме того, с северо-запада начнут опускаться так называемые тропосферные ложбины — вытянутые области пониженного атмосферного давления в нижних слоях тропосферы, которые обычно приносят с собой более прохладный и неустойчивый воздух. Именно эти процессы в итоге приведут к долгожданному снижению температуры к концу недели.

