Всего одна скрытая галочка в настройках покажет забытый пароль на экране компьютера

Забытый пароль от домашнего интернета — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие пользователи. Системный администратор Алексей Смирнов поделился простыми пошаговыми инструкциями, которые помогут быстро вспомнить защитный ключ без привлечения специалистов. Для этого можно использовать как компьютерную технику, так и обычные мобильные гаджеты, пишет Главный Региональный.

Восстановление пароля на операционных системах Windows и macOS

Если к беспроводной сети подключен персональный компьютер или ноутбук, задача существенно упрощается. Операционные системы сохраняют данные прошлых авторизаций во внутренней памяти.

Порядок действий в Windows. Пользователю необходимо открыть «Панель управления» и перейти в раздел, отвечающий за управление сетями и общим доступом. Далее требуется зайти в параметры используемого беспроводного подключения, открыть вкладку безопасности и активировать пункт, отвечающий за отображение вводимых символов. После этого скрытые точки превратятся в текстовый пароль.

Инструкция для владельцев компьютеров Apple. На устройствах Mac за хранение секретных данных отвечает стандартная утилита «Связка ключей». В открывшемся системном списке нужно отыскать наименование своей домашней точки доступа, кликнуть по нему два раза и подтвердить действие галочкой в строке показа пароля.

Проверка данных через смартфоны и интерфейс маршрутизатора

Современные мобильные платформы и само сетевое оборудование также предоставляют удобные инструменты для извлечения забытых комбинаций.

Поиск на устройствах Android. В актуальных версиях мобильной операционной системы нужная информация скрывается непосредственно в меню настроек беспроводной связи. При нажатии на активное соединение система сгенерирует QR-код для гостей, а под ним отобразит текстовую версию защитного ключа.

Использование заводских данных роутера. Эксперт считает этот вариант наиболее надежным. На оборотной стороне или днище любого маршрутизатора наклеена заводская бирка. На ней напечатаны IP-адрес оборудования, а также стандартные логин и пароль администратора. Введя эти координаты в адресную строку любого интернет-браузера, пользователь попадет в панель управления, где в меню безопасности сети сможет посмотреть текущий ключ.

Если ни один из указанных способов не принес желаемого результата, специалист рекомендует воспользоваться радикальным методом. На корпусе роутера нужно зажать утопленную кнопку Reset для возврата к заводским настройкам, после чего задать сети совершенно новые параметры авторизации.