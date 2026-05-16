Эскизы, куклы и костюмы из спектаклей: что еще увидят посетители выставки в Подольске до 24 мая

В подольском Выставочном зале 14 мая дали старт необычному проекту. Там открылась фотовыставка под названием «Перекресток театральных дорог». Ее приурочили к 30-летнему юбилею народного театра-студии «Артель», который базируется в Доме культуры «ЗиО». Экспозиция уже принимает посетителей и будет работать до 24 мая, сообщила администрация округа.

На выставке представлено около сотни снимков. Они рассказывают о творческом пути коллектива за последний, юбилейный сезон. Автор всех работ — подольский фотограф Кирилл Шутилин. На протяжении всего театрального сезона 2025–2026 годов он снимал спектакли «Артели» на двух площадках: в ДК «ЗиО» и ДК имени Карла Маркса. В объектив мастера попали как сцены из постановок и портреты актеров, так и художественные кадры, пронизанные драматизмом и внутренним напряжением.

«Это была не просто репортажная съемка — я старался работать над каждым спектаклем так же, как режиссер и актеры. Театральная фотография — это постоянный эксперимент. Нужно быть готовым ко всему: к падениям, к неожиданным взглядам, к молчанию, которое порой сильнее любого слова. Я горжусь этой работой — в ней много моего личного творчества, и я благодарен коллективу за доверие», – делится автор фоторабот, фотокорреспондент «Официального Подольска» Кирилл Шутилин.

Как рассказала заслуженный работник культуры Московской области и главный режиссер «Артели» Ольга Огонькова, юбилейный проект поддержал директор ДК «ЗиО» Кирилл Силаев.

«Мы решили, что Кирилл Шутилин проживет с нами весь год, как полноправный член труппы. Он был на репетициях, чувствовал каждую сцену. И на этой выставке вы увидите театр его глазами. Это не просто фотографии — это взгляд изнутри, как будто вы заглянули в кухню создания спектакля. Надеюсь, зрители почувствуют эту глубину», — отметила режиссер.

Но снимками экспозиция не ограничивается. Здесь также представлены эскизы костюмов и декораций, созданные художниками-сценографами из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Отдельно выставлены куклы, сделанные в мастерской «Коллаж», а также подлинные костюмы из спектаклей разных лет. Особый акцент сделан на процессе работы над образом: посетитель может проследить путь героя от первоначального замысла до его полного воплощения на сцене.

Выставка — лишь часть масштабной юбилейной программы театра. Уже в ближайшее воскресенье, 17 мая, в 14:00, ДК «ЗиО» приглашает всех желающих на большой праздничный концерт. В программе — фрагменты лучших спектаклей за 30 лет. Вход на концерт, как и на фотовыставку, свободный.

Выставка «Перекресток театральных дорог» ждет гостей до 24 мая по адресу: городской округ Подольск, проспект Ленина, 113/62, Подольский выставочный зал. Вход свободный.

0+

Ранее сообщалось, что экоактивисты из Ступина приглашают на лесные ванны и обед от шефа 17 мая.