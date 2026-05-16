Годами играл по‑старому, но однажды рискнул: строитель из Малайзии шокирован выигрышем 196 млн руб.

Житель Малайзии, который долгие годы не менял своих лотерейных привычек, наконец решился на эксперимент и сорвал джекпот в размере 10,6 миллиона ринггитов. Если пересчитать эту сумму в российскую валюту, получится впечатляющих 196,4 млн руб., сообщила «Лента.ру» со ссылкой на издание AsiaOne.

По информации издания, 59-летний строитель обычно он участвовал в двух одних и тех же розыгрышах. Но 18 апреля его внимание привлекли билеты новой для него категории, которые называются «Удачный выбор». Мужчина решил рискнуть и изменить своим привычкам. По его словам, он не питал особых иллюзий и не думал, что случайно выбранные числа принесут ему богатство. О своем баснословном выигрыше строитель узнал не сразу, а спустя несколько дней, когда вновь заглянул в тот же киоск, чтобы купить очередной билет.

«Я был в полном шоке. Никогда не думал, что билет "Удачный выбор" может быть на самом деле таким удачным», — сказал он.

По данным издания, малайзиец признался, что они с женой до сих пор не могут до конца осознать масштаб выигрыша. На что потратить неожиданное богатство, он пока не придумал. Но одно решение уже принято твердо: увольняться с работы герой не собирается.

