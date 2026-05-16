Moscow Raceway вместо кафе и воздушных шаров: Алексей Столяров и Вера Бонд узнали пол будущего ребенка
Super.ru: Алексей Столяров и Вера Бонд провели на автодроме гендер-пати
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Алексей Столяров и Вера Бонд после гендер-пати, которое прошло на автодроме Moscow Raceway, раскрыли пол ребенка, сообщил Super.ru.
По информации издания, свою радость блогер и чемпионка мира по бальным танцам решили разделить с близкими необычным способом. Вечеринку в честь раскрытия пола будущего ребенка организовали на автодроме Moscow Raceway. Мероприятие провели в рамках 1-го этапа Российской серии кольцевых гонок.
«Как стало известно Super, у пары будет мальчик», — указано в статье.
По информации издания, для 34-летней Веры Бонд это первый ребенок. А у 32-летнего Алексея Столярова уже есть дочь Милана от прошлых отношений с Ксенией Шойгу. Девочке сейчас 4 года. О том, что в семье скоро пополнение, Алексей и Вера рассказали вскоре после официальной регистрации брака.
Ранее сообщалось, что актриса Лиза Моряк отменила гендер-пати из-за снегопада в Москве.