Бутман, Долина, Маликов, Маргулис: каких звезд можно увидеть на «Jazzовых сезонах»

На эти выходные в Подмосковье запланирован долгожданный музыкальный уик-энд – IX Международный фестиваль «Jazzовые сезоны». На территории Горок Ленинских традиционно выступят именитые джазовые артисты. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали: помимо бессменного художественного руководителя опен-эйра Игоря Бутмана, на сцену выйдут Лариса Долина, Евгений Маргулис, Дмитрий Маликов и другие музыканты. Но праздник в Горках, как обычно, не только про музыку – будут хоккейные тренировки, мастер-классы по сыроварению и развлечения от «Союзмультфильма». Раскрываем попунктно, почему надо приехать на «Jazzовые сезоны».

Причина № 1. Звездные имена

По традиции IX Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» соберет в Музее-заповеднике «Горки Ленинские» все сливки джазового мира. Для выступлений оборудуют большую и малую сцены, одна из которых будет установлена в исторической части усадьбы.

В этом году перед гостями выступят победительница ТВ-шоу «Ну-ка, все вместе» Варвара Убель, пианист и вокалист Олег Аккуратов, музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга BILLY`s BAND.

«Также в эти два дня я несколько раз выступлю с отечественными легендарными джазовыми исполнителями, – поделился народный артист России, художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман. – Я сыграю вместе с народной артисткой России Ларисой Долиной, Московским джазовым оркестром и группой New Allegro».

Во второй день фестиваля на большой сцене выступит заслуженный артист России Евгений Маргулис, а народный артист России Дмитрий Маликов представит свой сольный фортепианный концерт «PIANOMANIЯ».

Причина № 2. Стать музыкантом за 10 минут

В этот раз на фестивале можно будет самим попробовать свои силы на этом творческом поприще.

«Для гостей «Jazzовых сезонов» профессиональные музыканты проведут мастер-классы по игре на губной гармошке и укулеле, – отметили в пресс-службе Музея-заповедника «Горки Ленинские». – Также пройдут занятия по вокалу. Для посетителей всех возрастов состоится музыкальная лекция о том, как создать собственную песню».

Фото: [ Сергей Хакимов/Подмосковье сегодня ]

А на одном из занятий буквально за 10 минут научат играть на заводной балалайке.

Причина № 3. Спорт и гастрономия

На одном из самых масштабных музыкальных фестивалей Подмосковья найдется место живописи, кулинарии и даже спорту.

«На нашем фестивале можно освоить новый вид абстрактной живописи, принять участие в мастер-классе по сыроварению, – отметили в музее-заповеднике. – Также занятия и показательные выступления проведет трехкратный чемпион мира по пинг-понгу и многократный чемпион России по настольному теннису Максим Шмыреев».

И на летних «Jazzовых сезонах» хоккейная команда олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова устроит спортивный мастер-класс.

Причина № 4. Устроить увлекательный отдых своим детям

Вот уже девять лет фестиваль «Jazzовые сезоны» является семейным мероприятием. Спокойно берите с собой детей, ведь пока вы будете наслаждаться первоклассной музыкой, они вместе с киностудией «Союзмультфильм» будут создавать своих нарисованных героев. Также юных гостей праздника ждут увлекательные викторины и разучивание танцев «Бременских музыкантов».

Причина № 5. Не тратиться на дорогу

Если вы не едете до Горок на своем автомобиле, то с комфортом на «Jazzовые сезоны» можно доехать на общественном транспорте: от третьего выхода в метро «Домодедовская» с часа дня пустят специальные бесплатные шаттлы прямо до Музея-заповедника «Горки Ленинские». Обратно с фестиваля можно добраться тем же путем.

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