Чалов хочет вернуться в Россию, «Локомотив» укрепляет центр полузащиты: трансферные слухи РПЛ

Чалов заскучал в Греции

Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что российский нападающий ПАОКа Федор Чалов заскучал в Греции. Варга обвинил тренера греческого клуба Рэзвана Луческу в том, что он «глупо» использует нападающего, и выразил надежду, что уже зимой Чалов вернется в Россию.

Чалов принял участие в 21 матча ПАОКа в сезоне — вроде бы немало, но в большинстве матчей россиянин выходил на замену. Всего в его активе три гола и одна передача.

Естественным претендентом на футболиста является ЦСКА, откуда Чалов и уехал в Европу. Но сообщалось и об интересе к форварду «Зенита». И у армейцев, и у петербуржцев есть определенные проблемы в центре атаки, и Чалов может стать бюджетным способом их решения. ПАОК покупал футболиста за €3 млн, вряд ли при продаже будет настаивать на большей сумме. Контракт Чалова с греческим клубом рассчитан до 2027 года, так что нельзя исключать и аренду.

«Локомотив» пересобирает центр полузащиты

«Локомотив», кажется, смирился с уходом своего капитана Дмитрия Баринова. Именно этим можно объяснить интерес железнодорожников к игрокам центра полузащиты. Помимо Баринова, «Локо» рискует потерять и Данила Пруцева, которого «Спартак» может затребовать из аренды.

Уже прилетел в Москву бывший полузащитник «Оренбурга» и «Химок» Лукас Вера. Летом 28-летний аргентинец заключил контракт с клубом «Аль-Вахда» из ОАЭ, но уже в сентябре расторг его.

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Другой вариант усиления — хавбек «Балтики» Максим Петров. По данным инсайдера Ивана Карпова, «Локомотив» собирается активировать опцию выкупа и забрать 24-летнего футболиста за прописанные в контракте 100 млн руб.

Любопытно, что Петров является воспитанником «Локомотива». В 2023 году его продали в «Нефтехимик» за €30 тыс. Летом «Балтика» раскошелилась уже на €250 тыс. и точно не прогадала: футболист ведет игру в центре поля, в 14 матчах РПЛ забил четыре мяча и отдал три передачи.

«Зенит» назвал цену за Нино

Лучший центральный защитник «Зенита» бразилец Нино захотел домой. В Петербурге футболист читал Достоевского и прилично выучил русский язык — даже дал короткое интервью. Но в гостях хорошо, а дома лучше.

Фото: [ ФК «Зенит» ]

На футболиста претендуют «Флуминенсе», который уже делал конкретное предложение в €10 млн, и «Крузейро». «Зенит» в ответ выставил свой ценник — €20-25 млн. Вряд ли это реальная стоимость игрока, скорее, объявленная цена призвана отпугнуть покупателей и сохранить исключительно важного для команды футболиста.

«Зенит» проявлял интерес к центрдефу «Крузейро» Джонатану Жезусу, но прямой обмен вряд ли возможен. Нино — проверенный боец и стоит гораздо дороже, чем его 21-летний коллега по амплуа.

«Спартак» ведет переговоры с Зобниным

По данным Metaratings.ru, красно-белые ведут переговоры о новом контракте с Романом Зобниным. 31-летний хавбек не пользовался большим доверием у Деяна Станковича, но после его увольнения сразу же появился в стартовом составе в дерби с ЦСКА. Считается, что при другом тренере главный ветеран «Спартака» (играет за красно-белых уже десятый год) будет вновь востребован.

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Кроме того, квалифицированные российские игроки понадобятся «Спартаку» в свете грядущего ужесточения лимита на легионеров.

В нынешнем сезоне Зобнин принял участие в 19 матчах «Спартака» в чемпионате и Кубке России и забил один мяч.