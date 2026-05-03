Рекорд тепла: 3 мая может стать самым теплым днем сезона в Московском регионе

Воскресенье, 3 мая, рискует стать самым жарким днем с начала года в Московском регионе. Об этом в своем Telegram-канале предупредил Михаил Леус, занимающий должность ведущего специалиста центра «Фобос». Синоптик отметил, что впервые за текущий сезон температура воздуха может подняться до 20 градусов тепла.

По информации специалиста, ночь на 3 мая в столичном регионе обошлась без заморозков. В Москве минимальная температура воздуха, зафиксированная базовой метеостанцией города на ВДНХ, составила ровно +10,0 градусов. Что касается других метеостанций мегаполиса, то там показатели колебались в диапазоне: от +11,0° на Балчуге до +6,8° в районе Бутово.

По данным синоптика, в Московской области самым теплым местом оказался город Пушкино — там столбики термометров не опускались ниже +9,2°.

«Самой холодной ночь оказалась в Серебряных Пруда — там было +4,2°», — сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, в ближайшие пять дней заморозков в столичном регионе также не ожидается.

Ранее сообщалось, что метеорологическое лето в Москве ожидается с 26 мая.