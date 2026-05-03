Дачникам напомнили о штрафах до 50 тысяч рублей за сжигание мусора

Сжигание листвы и дачного мусора на участке может привести к значительным штрафам, если нарушены правила пожарной безопасности. Размер санкций зависит от обстоятельств и последствий возгорания. Об этом пишет РИА Новости .

По словам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольги Леоновой, ответственность за нарушение правил обращения с огнем на частных участках предусмотрена административным законодательством.

В обычной ситуации, если сжигание растительных отходов не привело к ущербу имуществу или вреду здоровью, штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Если же действия происходят в период особого противопожарного режима, сумма увеличивается до 10–20 тысяч рублей.

В случаях, когда из-за огня повреждается чужое имущество либо причиняется вред здоровью человека, размер штрафа возрастает и может достигать 40–50 тысяч рублей.

Эксперт также напомнила, что сжигание мусора допускается только при соблюдении строгих требований. Для этого необходимо использовать специально оборудованную емкость или яму определенных размеров.

Открытый огонь должен располагаться на безопасном расстоянии: не менее 50 метров от строений, 100 метров от хвойных лесов и 30 метров от лиственных насаждений. Территория вокруг должна быть очищена от сухой растительности и отделена минерализованной полосой.

Дополнительно дачник обязан иметь средства первичного тушения и возможность оперативно вызвать экстренные службы. Несоблюдение этих правил автоматически повышает риск административного наказания.

Ранее сообщалось, что апрельские снеговики заполонили дворы Балашихи.