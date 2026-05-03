Атака БПЛА на регионы России 3 мая 2026: под ударом 16 регионов, количество сбитых дронов в Ленобласти достигло 59

В ночь на 3 мая ВСУ намеревались при помощи БПЛА атаковать разные регионы РФ: в Минобороны опубликовали официальные данные о том, как прошла ночь.

Ленинградская область

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале на платформе «Макс» проинформировал об увеличении числа сбитых беспилотных летательных аппаратов в регионе. По его данным, количество уничтоженных БПЛА достигло 59. Атака продолжалась на протяжении всей ночи.

Белгородская область

На территории Белгородской области вечером субботы, 2 мая, зафиксировано попадание БПЛА по частному домовладению в селе Зиборовка Шебекинского округа. Есть пострадавшая женщина. Информацию опубликовал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Данные Минобороны

Дежурные средства российской противовоздушной обороны, как проинформировали в Минобороны РФ, за прошедшую ночь уничтожили 334 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией страны, сообщило РИА Новости.

Согласно официальным данным ведомства, дроны были сбиты в 16 регионах. В перечень вошли: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области. Кроме того, беспилотники уничтожались также над Московским регионом и над территорией Республики Крым.

Обнаружили БПЛА: алгоритм действий

Специалисты напоминают правила поведения в случае обнаружения беспилотного летательного аппарата. Если дрон замечен в воздухе или уже находится на земле, необходимо немедленно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб — 112.

Категорически запрещается пользоваться мобильной связью в непосредственной близости от объекта, а также предпринимать попытки самостоятельно сбить или повредить беспилотник. Рекомендуется найти безопасное укрытие и находиться в нем до прибытия специалистов, которые профессионально займутся ликвидацией угрозы.

