Россиянам указали на ошибки, ведущие к ожирению и стрессу

Современные пищевые привычки и избыток промышленно переработанных продуктов остаются одними из основных факторов, негативно влияющих на здоровье. Специалисты отмечают, что именно они чаще всего приводят к нарушениям обмена веществ и снижению общего качества питания. Об этом пишет РИА Новости .

По словам эксперта рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» и союза «Здоровье здоровых» Андрея Мартюшева-Поклада, наиболее распространенной проблемой в рационе россиян является регулярное употребление ультрапереработанных продуктов, включая полуфабрикаты и фастфуд.

Такие продукты, по его оценке, содержат избыточное количество калорий при низкой пищевой ценности. Их частое употребление может способствовать развитию хронических воспалительных процессов, гормональных нарушений и набору лишнего веса.

Отдельно специалист выделяет проблему устаревших подходов к питанию. Многие люди продолжают придерживаться схем, сформированных десятилетиями ранее: стандартный набор блюд с фиксированными приемами пищи, который не всегда соответствует современным потребностям организма.

По словам эксперта, при таком режиме питания человек часто получает минимально необходимый набор питательных веществ, что со временем может приводить к дефицитам.

Еще одной значимой ошибкой считается чрезмерное потребление глубоко переработанных продуктов промышленного производства. Они рассматриваются как источник «пустых калорий», которые могут провоцировать скачки уровня инсулина и усиливать метаболические нарушения.

Для коррекции рациона специалист рекомендует делать упор на цельные продукты с высокой пищевой плотностью. В первую очередь это животные белковые продукты — мясо, рыба, яйца, молочные изделия и субпродукты, а также овощи в различных видах.

Также он отмечает, что для поддержания более стабильного обмена веществ целесообразно ограничить частые перекусы и придерживаться трех основных приемов пищи в течение дня, распределенных в утренне-дневном интервале.

