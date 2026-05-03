Огонь на кровле и высокая горючая нагрузка: пожар в Кашире перекинулся на два соседних склада

В подмосковной Кашире пожарные ликвидируют крупное возгорание на складском объекте. Как проинформировали в воскресенье, 3 мая, в МЧС Московской области, сигнал о пожаре по адресу улица Строительная, дом 15 поступил на пульт дежурного в 5:15 утра, сообщил REGIONS.

Согласно информации ведомства, когда спасатели добрались до места вызова, огонь уже полыхал на крыше строения. Поскольку внутри объекта хранилось много легковоспламеняющихся материалов, пламя стало стремительно набирать силу.

По данным ведомства, вскоре пожар перебросился на два соседних складских помещения, которые примыкали к основному зданию. На текущий момент, уточнили в МЧС, суммарная территория, охваченная огнем, составляет уже 7,5 тыс. кв.м.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. В тушении пожара, сообщается в МЧС, задействованы значительные силы: 61 человек личного состава и 19 единиц специализированной техники.

