Подросток погиб при пожаре в Хабаровском крае

В Хабаровском крае погиб подросток. Возгорание случилось в частном доме в одном из сельских населенных пунктов, где ребенок находился без присмотра взрослых. Об этом сообщает МК .

Инцидент произошел вечером 2 мая в селе Нижние Халбы Комсомольского района. По данным регионального управления МЧС, огонь вспыхнул в жилом доме на улице Кедровой.

В момент начала пожара 13-летний мальчик находился внутри один. Его мать временно отсутствовала, отправившись к соседям. Из-за удаленности населенного пункта первыми к ликвидации возгорания подключились добровольцы и местные жители.

Несмотря на предпринятые усилия, спасти ребенка не удалось — он был обнаружен без признаков жизни.

После происшествия на месте работали специалисты МЧС и следственных органов. Проведен осмотр, опрошены очевидцы. В настоящее время рассматриваются различные версии причин случившегося.

