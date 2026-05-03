Вывезли даже собаку: как проходила эвакуация жителей Туапсе после пожара на НПЗ

Жительница Туапсе Елена Мерзлова рассказала РИА Новости, как проходила эвакуация после пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Женщина рассказала, что ее дом находится рядом с предприятием, на территории которого произошло ЧП. По словам Елены, ее, маму и собаку эвакуировали сразу после пожара. В близрасположенной школе открыли пункт временного размещения, куда семью доставили на автобусе.

«Там было все организовано от обеда до спальных мест», — сообщила собеседница РИА Новости.

По словам местной жительницы, в ВПР прибыл врач, который оказал квалифицированную помощь всем нуждающимся. Уже вечером все люди были доставлены в гостиницы, где их разместили по номерам. По мнению Елены, все организационные вопросы решались оперативно.

«В гостинице медики тоже дежурят, нам предоставляют обеды, ужины и завтраки», — рассказала Мерзлова.

По данным издания, во вторник от оперативного штаба Краснодарского края поступила информация о налете беспилотников на город Туапсе. Следствием атаки стало возгорание на местном нефтеперерабатывающем заводе. Жертв удалось избежать. Жителей жилых строений, расположенных в непосредственной близости от предприятия, вывезли в безопасную зону. К четвергу огонь полностью ликвидировали.

