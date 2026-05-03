Разлива нефтепродуктов нет: как порт Приморск пережил массированный налет БПЛА

Александр Дрозденко, возглавляющий Ленинградскую область, в своем канале на платформе «Макс» раскрыл информацию о том, куда именно противник целился в ночь на 3 мая. По словам губернатора, основным объектом массированного удара Вооруженных сил Украины выступил морской торговый порт, расположенный в Приморске.

Губернатор региона проинформировал, что в ночные часы Ленинградская область подверглась массированной атаке со стороны беспилотных летательных аппаратов. Как указано в сообщении, силами противовоздушной обороны было сбито более 60 вражеских дронов.

«Благодарю наших военных за защиту Ленинградского неба», — написал губернатор Ленинградской области.

Главной целью противника, по имеющейся у губернатора информации, стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки на территории этого объекта возникло возгорание. В настоящий момент, как уточняется, последствия пожара уже полностью ликвидированы.

Губернатор региона обратил внимание, что разлива нефтепродуктов в акватории или на территории порта зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая дроны противника были сбиты в 16 регионах России.