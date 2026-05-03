В суде заявили о координации теракта в «Крокусе» из-за рубежа

В ходе судебного процесса по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» озвучены новые детали, указывающие на координацию действий исполнителей из-за рубежа. По данным, представленным в суде, участники нападения находились на постоянной связи с кураторами и фиксировали происходящее для отчетности. Об этом пишет ТАСС .

Согласно информации, озвученной одним из участников процесса, непосредственные исполнители теракта поддерживали непрерывный контакт с организаторами, которые управляли их действиями дистанционно.

Как следует из материалов дела, один из обвиняемых во время атаки вел видеосъемку происходящего на мобильный телефон, сопровождая свои действия экстремистскими выкриками. Отмечается, что запись велась в режиме реального времени и передавалась кураторам в качестве подтверждения совершенных преступлений.

По версии следствия, все участники группы, связанной с запрещенной в России террористической организацией «Вилаят Хорасан», фиксировали ход нападения и его последствия, отправляя материалы своим координаторам за пределами страны.

В представленных показаниях также утверждается, что исполнители информировали кураторов о завершении атаки. После этого им были даны указания двигаться в сторону границы с Украиной. Один из координаторов, фигурирующий под псевдонимом, как заявляется, сообщил, что за выполнение задания участникам обещано денежное вознаграждение.

Кроме того, в материалах дела содержится утверждение о причастности украинских спецслужб к организации и заказу теракта. Эти данные приведены со ссылкой на показания одного из обвиняемых и в настоящее время являются частью судебного разбирательства.

Ранее сообщалось, что управляющую апарт-отелем, где жили террористы из «Крокуса», осудили на три года.