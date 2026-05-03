Пять команд, полтора часа и впечатляющий результат: студенты Подольска боролись с мусором в ненастную погоду
Участники экозабега «Чисто по совести» в Подольске собрали 509 кг мусора
В подмосковном Подольске прошел экологический забег.Участие в нем приняли пять команд. В их состав вошли студенты местных колледжей, а также представители различных молодежных организаций, сообщила администрация городского округа.
Мероприятие прошло в среду, 29 апреля. Финальная победа в соревновании досталась Технико-экономическому колледжу. Примечательно, что добиться такого успеха ребятам удалось, несмотря на дождливую и ветреную погоду. В итоге именно эта команда собрала 180,5 килограмма мусора.
В нынешнем году местом проведения мероприятия была выбрана территория, расположенная рядом с усадьбой Ивановское. Организаторы заранее выдали всем добровольцам необходимый инвентарь — мешки и защитные перчатки.
Итоги полуторачасовой активной работы оказались весьма внушительными. Всего 25 участников, вышедших на уборку, собрали 509 килограммов отходов. Организаторы подчеркивают, что главная задача экологического забега — при помощи соревновательного формата сделать традиционный субботник более ярким и интересным для молодежной аудитории.
Мероприятие провел отдел развития молодежного движения, добровольчества (волонтерства) и реализации социально значимых проектов, который входит в структуру комитета по культуре и туризму.
